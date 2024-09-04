Минулої доби, 3 вересня, на фронті сталося 207 бойових зіткнень з російськими військами, причому понад половина з них відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 123 КАБи. Крім цього, здійснив 4205 обстрілів, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1406 дронів-камікадзе”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та одній понтонній переправі російських окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні і штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула дев’яти. Сили оборони відбивали атаки у районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 32 ворожі атаки. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки і Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.

За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Загалом на Торецькому напрямку було 15 боєзіткнень. Атакувала армія РФ також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 61 атаку ворога. Війська РФ намагаються просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького і Селідового. Основні зусилля росіяни прикладають у районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі ворог завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські війська у районах Галицинівки, Українська, Желанного, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі, залучали бронетехніку і зазнали значних втрат.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 спроб захопити позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись у районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, де українські захисники відбивали п’ять атак. Окрім того, росіяни залучали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці і Вирівці.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю росіяни зберігають військову присутність, проводять розвідувальну діяльність та здійснюють артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.