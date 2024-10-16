Протягом минулої доби на фронті сталося 171 бойове зіткнення, з яких 40 мали місце на Курахівському напрямку, а 26 – на Покровському.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню”, — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА, артилерійську систему та польовий склад боєприпасів загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив два штурми українських позицій в районах Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області РФ.