Про це повідомляє Генштаб СЗУ у своєму зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти 10 разів штурмували українські позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів українських позицій неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі атакували українські позиції. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли.