За останню добу Сили оборони України знищили ще 1370 російських загарбників. Загальні втрати російських військових в Україні вже сягнули 649 170 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також було знищено 21 танк, 48 бойових броньованих машини, 58 артсистем та 2 засоби ППО.

Окрім того, українські військові ліквідували 85 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці спецтехніки.