Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено 21 танк, 48 бойових броньованих машини, 58 артсистем та 2 засоби ППО.
Окрім того, українські військові ліквідували 85 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці спецтехніки.
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