Найгарячішими є Покровський і Курахівський напрямки.

Про це повідомляє Генштаб. Інформація станом на 8-му ранку.

На Харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.

Наші підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку.

Тридцять дев’ять атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Променя, Лисівки та Григорівки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки Времівського напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки.

Три марних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.