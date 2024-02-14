За повідомленнями Генштабу ЗСУ, загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.