Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.