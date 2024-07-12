Російські війська продовжують активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських сил по всій лінії фронту. За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти залучали для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді одинадцяти штурмовим діям противника в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог, за уточненою інформацією, шість разів проводив штурми наших позицій.

На Времівському напрямку, окупанти здійснили 11 штурмів позицій ЗСУ. Найбільш активно загарбники діяли неподалік Урожайного Донецької області, де провели сім атак.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Двічі атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.