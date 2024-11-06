Українські сили відбили 56 атак на Курахівському напрямку, тоді як російські загарбники здійснили понад 4000 обстрілів і застосували дрони-камікадзе по позиціях українських військових та цивільних об'єктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

За минулу добу українські воїни протистояли інтенсивним атакам російської армії на різних напрямках фронту, зокрема у районах найбільш активних боєзіткнень. Загалом зафіксовано 140 бойових зіткнень, під час яких українські підрозділи завдали значних втрат противнику, зокрема знешкодивши 1250 військових, 6 танків та 11 броньованих машин.

Противник провів три ракетні та 97 авіаційних ударів, випустивши 4 ракети та 142 керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог атакував 1370 дронами-камікадзе та здійснив понад 4000 артилерійських обстрілів, з яких 79 – із реактивних систем залпового вогню.

Основні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок: Ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військових поблизу Вовчанська.

Куп’янський напрямок: Протягом дня відбито вісім атак неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки; окупанти активно застосовували авіацію.

Лиманський напрямок: Російські війська за підтримки авіації здійснили вісім атак, намагаючись прорватися у районах Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки.

Сіверський напрямок: Захисники України відбили один штурм ворога поблизу Білогорівки.

Краматорський напрямок: Окупанти двічі атакували позиції українських військових у районах Білогорівки, підтримуючи дії авіацією.

Торецький напрямок: Ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька з активним використанням бомбардувальної авіації.

Покровський напрямок: Українські сили відбили 33 атаки агресора на напрямку населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.

Курахівський напрямок: Найактивніший напрямок за минулу добу, де відбито 56 атак ворога. Російські війська намагалися прорватися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Времівський напрямок: Противник провів десять штурмів позицій українських військових у районах Костянтинопольського, Роздольного та Трудового.

Гуляйпільський напрямок: Російські сили наступальних дій не проводили, проте активно використовували штурмову авіацію біля Білогір’я.

Оріхівський напрямок: Окупанти здійснили один невдалий штурм поблизу Оріхова.

Придніпровський напрямок: Воїни ЗСУ відбили три спроби просування росіян, завдавши їм значних втрат.

Волинський та Поліський напрямки: Ознак формування нових наступальних угруповань не виявлено.

На прикордонних територіях з Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує активні обстріли з території РФ.

Авіація, ракетні війська та артилерія українських Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, дві станції управління безпілотниками, командний пункт та склад боєприпасів противника, завдаючи йому відчутних втрат.