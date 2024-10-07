Минулої доби, 6 жовтня, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найактивніші наступальні дії ворога спостерігалися на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненими даними, російські війська завдали сім ракетних ударів по українських позиціях та цивільних об’єктах, використавши вісім ракет. Крім того, окупанти здійснили 86 авіаударів, скинувши 109 керованих авіабомб, а також понад 4500 артилерійських обстрілів, з яких 131 – із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ та Козача Лопань Харківської області; Торське, Костянтинівка, Дружба, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, Катеринівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Роздольне та Цукурине Донецької області; Новодарівка, Щербаки, Кам’янське та Полтавка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку точилися шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії армії РФ поблизу Вовчанська та Стариці.

12 боєзіткнень сталось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки і Стельмахівки.

За уточненою інформацією, ворог атакував 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки і Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили одну спробу росіян потіснити їх поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.

У районах Ступочок, Часового Яру і Білої Гори на Краматорському напрямку за добу точилося дев’ять боїв.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька і Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах Мирнограда, Лисівки, Новотроїцького, Променя і Петрівки. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру й Селидового.

Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Сили оборони відбили п’ять росйських штурмів поблизу Богоявленки, Ясної Поляни й Золотої Ниви на Времівському напрямку.

Шість разів російські війська зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів зі своєї території.