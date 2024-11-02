Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку.

За його інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 73 авіаудари, зокрема, скинув 116 КАБ. Крім цього, здійснив 3674 обстріли з них 106 – з реактивних систем залпового вогню, а також, використав для ураження 1043 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Велика Писарівка, Журавка, Хотінь, Тур’я, Миропілля, Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Різникове, Гоптівка, Калинове, Вільхуватка, Надія, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Петрівка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Курахове, Дальнє, Сухі Яли, Велика Новосілка, Новоандріївка та Львове.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі, одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Ступочок. Всі атаки поблизу було зупинено.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

На Покровському напрямку нашими захисниками було зупинено 39 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Променя тут Силами оборони було відбито 16 атак.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку, тут Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій в районах Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.