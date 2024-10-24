Ситуація на фронті залишається складною, оскільки противник активно атакує українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленою інформацією, минулої доби ворог завдав одного ракетного удару по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши одну ракету. Також було здійснено 89 авіаударів, під час яких скинуто 154 керовані авіабомби. Окрім цього, противник провів понад 4000 обстрілів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував понад 1500 дронів-камікадзе для атак.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно війська намагався витіснити підрозділи Сил оборони.

Також триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Вчора росіяни завдали 38 авіаударів по мирних населених пунктах, використовуючи 55 керованих бомб.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.