Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 166 випадків бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні бойові дії відбулися на Покровському та Курахівському напрямках, де ситуація залишається найскладнішою.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано інтенсивні бойові дії та численні атаки з боку російських окупаційних військ. Ворог здійснив один ракетний удар, 104 авіаудари, скинувши 165 керованих авіабомб (КАБ), а також здійснив понад 4500 артилерійських обстрілів, 149 з яких – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Основні удари були спрямовані по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, серед яких Біловоди, Харків, Краматорськ, Куп’янськ-Вузловий та Слов’янськ.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку минулої доби агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра.

На Сіверському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.