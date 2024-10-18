Генштаб повідомляє, що за вчорашній день відбулося щонайменше 210 бойових зіткнень. Найскладнішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму Фейсбуці.

На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку було відбито 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки.