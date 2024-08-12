Про це повідомляє в понеділок Fox News із посиланням на джерела.

“Удар Ірану та його союзників може розпочатися менш ніж через 24 години. Експерти на Близькому Сході впевнені, що все рухається до критичної точки”, — інформує телеканал.

Напередодні співрозмовники порталу Axios повідомили, що ізраїльські спецслужби вважають, що Іран може завдати удару по Ізраїлю протягом найближчих днів, навіть до намічених на 15 серпня переговорів про звільнення заручників із Сектору Гази.

Раніше лідери США, Катару та Єгипту закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо угоди про припинення вогню в Секторі Гази 15 серпня. У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що ізраїльська делегація візьме участь у переговорах. Напередодні в ХАМАС заявили, що відмовляються від участі в них.

Обстановка на Близькому Сході різко загострилася після вбивства наприкінці липня голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані і старшого радника лідера “Хезболли” Фуада Шукра в Бейруті. Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися за їхню загибель.