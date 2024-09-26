Про це повідомляє Politico.
“Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями. На даний момент ми обговорюємо технічні моменти”, — сказала Фріланд.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року іноземні партнери заморозили приблизно 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій.
Влітку країни “Групи семи”, включно з Канадою, США та Японією, погодили план використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки її військових дій.
Христя Фріланд активно просувала цю ініціативу, спираючись на свої зв’язки з впливовими світовими лідерами, такими як міністр фінансів США Джанет Єллен.
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