Про це повідомляє Politico.

“Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями. На даний момент ми обговорюємо технічні моменти”, — сказала Фріланд.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року іноземні партнери заморозили приблизно 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій.

Влітку країни “Групи семи”, включно з Канадою, США та Японією, погодили план використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки її військових дій.

Христя Фріланд активно просувала цю ініціативу, спираючись на свої зв’язки з впливовими світовими лідерами, такими як міністр фінансів США Джанет Єллен.