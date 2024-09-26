Міністр фінансів Канади Христя Фріланд висловила впевненість, що незабаром розпочнеться реалізація глобального плану фінансування військової підтримки України за рахунок російських активів.

Про це повідомляє Politico.

“Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями. На даний момент ми обговорюємо технічні моменти”, — сказала Фріланд.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року іноземні партнери заморозили приблизно 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій.

Влітку країни “Групи семи”, включно з Канадою, США та Японією, погодили план використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки її військових дій.

Христя Фріланд активно просувала цю ініціативу, спираючись на свої зв’язки з впливовими світовими лідерами, такими як міністр фінансів США Джанет Єллен.