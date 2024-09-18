Протягом минулої доби на фронті сталося 194 бойових зіткнення. Російські війська завдали 4800 ударів по території України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаудари, зокрема, скинув 120 КАБів. Крім цього, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість атак наших позицій неподалік Вугледара та Новоукраїнки.

Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку, тут противник здійснив два безуспішні наступи в районі населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.