Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з ІТ-кластерами.

За словами Федорова, сервіс цифровізації бронювання доступний у Дії майже тиждень, і протягом цього часу було заброньовано 34 тис. працівників.

“Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі “Дія”, за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників”, — сказав він.

Також міністр зауважив, через Дію рішення щодо бронювання працівника ухвалюється протягом години.

“Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години”, — додав він.