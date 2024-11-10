У Радакіна немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну, однак він додає, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.

Про сказав командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю BBC.

За словами Радакіна, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

“Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна”, – зауважив командувач британської армії.

За оцінкою українського Генштабу, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.

Радакін додав, що значні російські втрати були понесені “за крихітний клаптик землі”.