Про сказав командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю BBC.
За словами Радакіна, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.
“Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна”, – зауважив командувач британської армії.
За оцінкою українського Генштабу, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.
Радакін додав, що значні російські втрати були понесені “за крихітний клаптик землі”.
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