Кабінет міністрів ухвалив постанову, що звільняє митні органи від обов'язку надавати забезпечення сплати митних платежів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Обговорюється проєкт підвищення генерації електроенергії на Чернігівщині на 50 МВт, що є важливим для області. Ведуться перемовини щодо фінансування, а також триває процес децентралізації енергосистеми.

В Україні діє закон, що дозволяє безмитне ввезення енергообладнання, і сьогодні затверджується постанова, яка спростить процедури ввезення, зокрема, скасовуючи вимогу щодо забезпечення сплати митних платежів.

В повідомленні йдеться про спрощення процедури імпорту обладнання для енергетики України, щоб забезпечити швидке й безперешкодне його ввезення.

Також ухвалюється рішення про активізацію програми встановлення альтернативних джерел енергії, зокрема сонячних панелей та установок зберігання енергії в адмінбудівлях, лікарнях і школах.

Це завдання покладається на міністерства та місцевих керівників з метою досягнення автономності цих установ. Крім того, обговорюється рішення, що стосується нагальних потреб регіонів.

Перший заступник Міністра інфраструктури уповноважений продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для покращення системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві з метою забезпечення мешканців міста надійним чистим водопостачанням.