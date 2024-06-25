Про це інформує посольство Японії в Україні.

Україна та Японія підтвердили свою готовність до подальшого розвитку двосторонніх відносин шляхом послаблення візових вимог для громадян України з 24 червня. Цей крок сприятиме культурному обміну, розширенню комерційних відносин та підтримці зусиль з відбудови України.

Нагадаємо, що Міністерство економіки разом з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол. з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.

Основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України.

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