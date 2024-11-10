Офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що зниження мобілізаційного віку є неминучим і важливим кроком для перемоги.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Касьянов у дописі цитує американського президента Франкліна Рузвельта, який у розпал війни у 1942 році запропонував знизити мобілізаційний вік з 20 до 18 років:

“Усі бойові частини… мають складатися з молодих, сильних чоловіків, які отримали ґрунтовну підготовку. Військовий підрозділ, у якому середній вік бійців дорівнює, скажімо, двадцяти трьом рокам, є більш боєздатною одиницею, ніж такий самий за чисельністю підрозділ із середнім віком тридцять три роки. Що більше таких військ ми посилатимемо на поля битв, то швидше ми переможемо в цій війні, то менших втрат нам коштуватиме перемога. Я вважаю, що нам необхідно знизити мінімальний призовний вік з двадцяти років до вісімнадцяти. Ми переконалися, що такий захід неминучий і дуже важливий для наближення перемоги. Я дуже добре розумію почуття батьків, чиї сини вступили на військову службу. Ми з моєю дружиною відчуваємо те ж саме”.

Касьянов зауважив, що середній вік американської армії в роки Другої світової війни становив 25 років, тоді як середній вік української армії – “далеко за сорок п’ять”, й серед них є “інфарктники та інсультники”.

Волонтер висловився категорично проти мобілізації жінок, оскільки саме жінки у роки війни “замінювали чоловіків у тилу, виховували дітей і підтримували вогонь у сімейному вогнищі”. Але жінки при цьому ніколи “не замінювали молодих і сильних чоловіків”, наголосив він.

“Побійтесь бога. І відправте вже на фронт молодих інфальтильних ухилянтів. Все одно вам вибори не виграти. Якщо вони ще будуть”, – написав Касьянов.