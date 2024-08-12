Сьогодні о 17:34 із незнайомого номера до мене надійшло повідомлення.

Там мені надіслали посилання сайт інтимного характеру із моїми фейковими фото. До моїх фотографій із відкритих соціальних мереж застосували фотошоп.

Після цього, я викликала поліцію та написала заяву.

Нагадаю, раніше “Межа” робила розслідування про Інну Гудзь, вона подала позов до суду проти мене та ТОВ “Межа.Нет”.

4 липня, на етапі створення розслідування про начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області В’ячеслава Гузя, до наших співробітників почав писати молодик, який позиціонує себе журналістом. Він призначив зустріч. Приводом познайомитись назвав “познайомитись, бо колеги по цеху”. Після цього він заявив, що його мета — це В’ячеслав Гузь і він готовий домовлятися з нами, щоб ми припинили розслідування. Молодик отримав відмову, розслідування вийшло. Далі — позови, незрозумілі адвокатські запити тощо.

Згодом, цей же молодик, написав мені особисто. Заявив, що звернув увагу на мою фігуру.

До слова, цього ж дня на ТОВ “Межа.Нет” подав до суду підсанкційний бізнесмен Павло Фукс, який пов’язаний з ДМСником В’ячеславом Гузем. Він відомий своїми чорними компаніями. Такою думкою ділився і заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін, про що “Межа” раніше розповідала у своєму матеріалі.

Раніше, ЗМІ заявляли, що піарниця Фукса веде “чорні” медіакомпанії проти журналістів.

Звернення до кіберполіції написано. Всі обставини вказані. Номер звернення ІПНП: 38271 від 12.08.2024.