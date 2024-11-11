У ніч на 11 листопада російські війська здійснили атаку на Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, 74 ударні дрони типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ракети ворог запустив із тимчасово окупованої частини Запорізької області, а дрони — з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і Брянська.

Станом на 09:30 у Повітряних силах підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 дронів противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 30 безпілотників було втрачено в різних регіонах України, а три ворожих БпЛА покинули повітряний простір України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованих територій.

“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.