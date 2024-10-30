Проукраїнський агент проник на командний пункт російської 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, яка причетна до численних воєнних злочинів.

Про це повідомляє рух “Атеш”.

За інформацією партизанів, агентом є російський військовослужбовець, що дозволило йому безперешкодно потрапити на КП 37-ї бригади, розташований у Донецькій області.

Він зібрав детальну інформацію про місця розташування особового складу, техніки та складів, частину яких уже знищили українські сили. Цей успіх послабив здатність окупаційних військ вести наступальні дії на одному з напрямків. Агент успішно перейшов на інший напрямок, залишаючись непоміченим.

Ця бригада входить до складу угруповання військ “Схід”, яке воює на південному сході України.

“Саме ця бурятська бригада вчиняла безліч військових злочинів у Київській області. Завдяки нашій роботі вони були за це покарані. Інформація оперативно передається Силам оборони України та публікується за їх згодою. Багато російських військових вже стали агентами руху “Атеш”. Вони ведуть підпільну боротьбу з путінським режимом, наближаючи справедливий мир”, – йдеться у повідомленні.