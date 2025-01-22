Про це повідомляється на сайті ДБР.
Згідно з даними слідства, Галушкін сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 окремої бригади територіальної оборони.
Це призвело до втрати стратегічної ініціативи, і окупанти змогли просунутися вглиб оборони бригади на відстань до 10 км, що дало їм змогу обстрілювати Харків з артилерії.
Як повідомляє ДБР, тільки за першу добу наступу росіян на Харківщині в травні 2024 року були поранені, вбиті або зникли безвісти майже сто українських військовослужбовців.
ДБР та Служба безпеки України затримала колишнього командувача. Тепер йому планують оголосити про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 Кримінального кодексу України — це сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. У середу, 22 січня, необхідну суму сплатили.
- Екскомандиру 125-ї бригади, якого звинувачують у провалі оборони Харківщини, Артуру Горбенку обрали запобіжний захід
- 125-та ОМБр висловила підтримку екскомандиру, якого підозрюють у провалі оборони на Харківщині
- Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя взяли під варту із можливістю внесення застави