Влада Монголії не включила газопровід "Сила Сибіру-2", який Росія хотіла прокласти через її територію для доставляння газу до Китаю, у національний план розвитку країни до 2028 року.

Про це повідомляє The South China Morning Post.

Це означає, що будівництво трубопроводу, яке Путін обговорював на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, не відбудеться принаймні у найближчі кілька років, як зазначає видання.

“Ми вступаємо в тривалу паузу, адже Москва більше не вірить, що зможе отримати бажану угоду від Пекіна, і, ймовірно, призупинить проєкт до кращих часів”, – сказав колишній чиновник Ради національної безпеки Монголії Мунхнаран Баярлхагва.

Експерти пояснюють таку затримку розбіжностями в питанні ціноутворення між Пекіном і Москвою, а також геополітичними факторами, включаючи побоювання щодо можливих вторинних санкцій з боку західних країн, накладених на тих, хто вважається причетним до підтримки російських військових дій в Україні.

Фахівець з РФ та Центральної Азії з Шанхайської академії соціальних наук Лі Ліфан сказав:

“Монголія сподівається отримати інвестиції від Китаю та Росії, але Росія не має грошей, а Китай не поспішає будувати трубопровід».