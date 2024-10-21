Про це повідомив президент на своєму каналі в “Telegram”.

“Провели нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Передусім – фронт.”, – заявив Зеленський.

Доповідь включала інформацію про необхідне озброєння, військову техніку, забезпечення та комплектування бригад, що є критично важливими для успішного відбиття атак ворога.

“Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей.”, – додав президент.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що Сирський представив докладну доповідь щодо ситуації на всіх фронтах, зокрема про Курську операцію. Він детально описав завдання та кроки, які мають бути виконані в найближчому майбутньому, щоб забезпечити ефективність дій українських військових.