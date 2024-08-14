Міністерство оборони Тайваню повідомило про активність Китаю, зафіксувавши 27 бойових літаків та 12 кораблів ВМС, які патрулювали і маневрували навколо острова протягом доби.

Про це відомство повідомляє в соцмережі Х.

Китайські ВПС здійснили маневри, під час яких 19 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню. Це свідчить про посилення військової активності Китаю в регіоні, що підкреслює його претензії на контроль над Тайванем.

Зазвичай для таких маневрів залучається менше десяти літаків і близько п’яти-шести кораблів, а більша кількість використовується лише в окремих випадках.

Збільшення кількості кораблів на Тайвані може бути пов’язане з візитом делегації жінок-парламентаріїв від Демократичної партії США, які приїхали для підтримки Тайваню.