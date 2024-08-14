Про це відомство повідомляє в соцмережі Х.
Китайські ВПС здійснили маневри, під час яких 19 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню. Це свідчить про посилення військової активності Китаю в регіоні, що підкреслює його претензії на контроль над Тайванем.
Зазвичай для таких маневрів залучається менше десяти літаків і близько п’яти-шести кораблів, а більша кількість використовується лише в окремих випадках.
Збільшення кількості кораблів на Тайвані може бути пов’язане з візитом делегації жінок-парламентаріїв від Демократичної партії США, які приїхали для підтримки Тайваню.
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