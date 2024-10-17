Місцевий новинний ресурс повідомляє, що в одному з храмів міста відбуваються сутички між парафіянами різних конфесій.
17 жовтня військовий капелан Володимир Педько повідомив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України й став гарнізонним храмом.
“Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Ба більше, є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою”, – заявив капелан.
Він запросив парафіян УПЦ МП молитися українською мовою. Після цього між вірянами виник конфлікт: прихильники УПЦ МП зачинилися в храмі. Декілька людей звернулися до медиків, зокрема, жінка з травмою голови та чоловік, якого забризкали перцевим балончиком.
Своєю чергою народний депутат-втікач, прибічник УПЦ МП Артем Дмитрук оприлюднив відео бійки та заявив, що під час конфлікту між двома групами навіть сталася стрілянина. За його словами, прихильники ПЦУ нібито забрали з собору гроші, які призначалися на встановлення дзвіниці та реставрацію храму, а також викрали різні коштовності.
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