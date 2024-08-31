У Суджі Курської області близько 200 цивільних залишаються під загрозою через бомбардування міста російськими військами.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

30 серпня російські війська обстріляли дитячий садочок та приватний сектор у Суджі, залишивши лише близько 200 цивільних осіб з 5 тисяч мешканців.

Переважно це люди пенсійного віку, які скаржаться на відсутність попереджень від влади та відчувають себе покинутими. Українські військові надають їм гуманітарну допомогу відповідно до міжнародного гуманітарного права.

“Знищують своїх же. Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе”, – йдеться у повідомленні.

Представники нової української воєнної комендатури забезпечили водопостачання у Суджі для місцевого населення, раніше цю проблему вирішували водовози.

Українські військові також надають медичну допомогу цивільним на стабпунктах та в інших місцях, де є поранені та хворі.