Влада невизнаного "Придністров’я" погодилася укласти договір із компанією "Молдовагаз" на постачання 3 млн кубометрів газу в кредит під гарантії ЄС.

Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що сьогодні, 29 січня, “Молдовагаз” підписала відповідну угоду з “Тираспольтрансгазом”, за якою компанія зобов’язана або повернути отриманий газ до 1 березня, або сплатити його вартість.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 3 млн кубометрів газу вистачить регіону на 10 днів з урахуванням віялових відключень та нічного режиму роботи деяких підприємств.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Єврокомісія виділить 30 млн євро на закупівлю газу для “Придністров’я” з 1 по 10 лютого.

Президент невизнаної республіки Василь Красносельський зазначив, що відмовлятися від допомоги ЄС у нинішніх умовах “просто безглуздо”.

Прем’єр Речан зазначав що ці 3 млн кубів — грантовий газ, але, якщо Тирасполь не захоче прийняти цю допомогу, то вони зможуть його повернути на умовах боргу або заплатити за нього.