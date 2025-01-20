Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що регіон готовий отримувати газ, доставлений молдовською державною компанією "Молдовагаз", і виплачувати за нього кошти.

Відео заяви Красносельський опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, 18 січня “Тираспольтрансгаз” надіслав офіційне звернення до Кишинева з проханням організувати постачання газу через “Молдовагаз”.

“Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров’ю постачала компанія “Молдовагаз”, – сказав Красносельський.

Також, за його словами, “Тираспольтрансгаз” забезпечить оплату за доставку газу.

Красносельський повідомив, що раніше Тирасполь намагався укласти контракт на постачання газу з неназваною компанією, але це викликало сильний опір з боку молдовських чиновників та “Молдовагазу”, які стверджували, що ця компанія не має змоги здійснити постачання газу на Лівий берег.

Російські ЗМІ повідомляли, що йшлося про компанію Natural Gaz D.C., яка мала закуповувати газ на європейському спотовому ринку, а витрати, ймовірно, компенсувались би з російського бюджету. У Кишиневі ж наполягали, що єдиним постачальником газу на Лівий берег може бути лише “Молдовагаз”.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. У відповідь Росія відмовилася постачати газ до Придністров’я іншими маршрутами, що призвело до серйозної енергетичної кризи в регіоні.