Тирасполь відхилив пропозицію допомоги від «Moldovagaz» і «Energocom», покладаючись на російський «Газпром»

Про це повідомляє IPN.

Придністровське підприємство «Тираспольтрансгаз» відмовилося від допомоги, яку запропонували компанії «Moldovagaz» та «Energocom» у забезпеченні газом. Інформацію підтвердив тимчасовий виконувач обов’язків голови «Moldovagaz» Вадим Чебан.

У листі, який «Тираспольтрансгаз» надіслав 2 січня, йдеться про те, що пропозиція від Молдови передбачає закупівлю газу за «вищими та нестабільними цінами». Також у повідомленні зазначається, що у Придністров’ї очікують відновлення постачань газу російським «Газпромом» згідно з контрактом, чинним до 2026 року.

“Ми відмовляємося від запропонованої допомоги, оскільки ціни на європейському ринку є нестабільними. Очікуємо на стабільність постачань від ‘Газпрому’, як це передбачено контрактом”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні компанії «Moldovagaz» та «Energocom» заявили про готовність допомогти придбати газ на будь-якій європейській платформі за ринковими умовами, щоб забезпечити енергетичні потреби мешканців Придністров’я.

У повідомленні наголошувалося, що природний газ може бути доставлений через альтернативні транспортні маршрути до кордону Молдови за допомогою угоди з «Тираспольтрансгазом».

У Придністров’ї продовжують очікувати на поновлення російських постачань, попри пропозицію від європейських партнерів, аргументуючи це надійністю та передбачуваністю співпраці з «Газпромом».