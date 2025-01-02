Наприкінці 2024 року та на початку 2025-го російське командування продовжувало використовувати підрозділи армії КНДР для участі у бойових діях на території Курської області. За даними української розвідки солдати Північної Кореї зазнають значних втрат і стикаються з низьким моральним станом.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року російське командування перекидало нові групи північнокорейських військових до районів Уланок, Фанасєєвка та Черкаська Конопелька Курської області”, – йдеться у повідомленні.

Командири нижчих підрозділів приховують реальні масштаби втрат серед північнокорейських військових, надаючи завищені показники бойової ефективності у звітах вищому командуванню.

“Бойовий дух північнокорейських солдатів суттєво знизився. Російська пропаганда намагається підняти їхній моральний стан, наголошуючи на «великому значенні» участі армії КНДР у війні проти України”, – зазначають у розвідці.

У новорічну ніч серед північнокорейських військовослужбовців зафіксовано випадки надмірного вживання алкоголю, навіть серед тих, хто безпосередньо залучений до бойових дій.

Українська розвідка зазначає, що такі інциденти ще більше підривають дисципліну в підрозділах армії КНДР, ускладнюючи їхню здатність виконувати бойові завдання, а також послаблюють взаємодію між російськими та північнокорейськими військовими.