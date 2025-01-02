Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
“31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року російське командування перекидало нові групи північнокорейських військових до районів Уланок, Фанасєєвка та Черкаська Конопелька Курської області”, – йдеться у повідомленні.
Командири нижчих підрозділів приховують реальні масштаби втрат серед північнокорейських військових, надаючи завищені показники бойової ефективності у звітах вищому командуванню.
“Бойовий дух північнокорейських солдатів суттєво знизився. Російська пропаганда намагається підняти їхній моральний стан, наголошуючи на «великому значенні» участі армії КНДР у війні проти України”, – зазначають у розвідці.
У новорічну ніч серед північнокорейських військовослужбовців зафіксовано випадки надмірного вживання алкоголю, навіть серед тих, хто безпосередньо залучений до бойових дій.
Українська розвідка зазначає, що такі інциденти ще більше підривають дисципліну в підрозділах армії КНДР, ускладнюючи їхню здатність виконувати бойові завдання, а також послаблюють взаємодію між російськими та північнокорейськими військовими.
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