17 березня Путін цілком очікувано “переміг” на так званих “виборах президента Росії”. Він допустив захоплення ще частини територій України та планує створити “санітарну зону” на кордоні. Про це пишуть пропагандистські інформагентства “РІА Новини” та “ТАРС”.

Диктатор переконаний, що висока явка на виборах нібито пов’язана з “драматичними подіями”, які “переживає країна”.

“Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян“, — сказав Путін.

Також він заявив, що “не може сказати”, скільки ще української території він хоче захопити. За його словами, Росія може у якийсь момент створити “санітарну зону” на теренах України. Глибина її нібито буде такою, щоби складно було подолати “засобам поразки іноземного виробництва”.

“Не виключаю, що, маючи на увазі трагічні події, що відбуваються, ми будемо змушені в якийсь момент створити “санітарну зону” на територіях, підпорядкованих Києву. Створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно тими засобами поразки, які використовує противник“, – озвучив диктатор.