Санкт-Петербурзький міський суд визнав 29-річного харків'янина Івана Забавського винним у шпигунстві та засудив його до 11 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє російське видання “Медіазона”.

Забавський мешкав у Харкові та працював у кафе, а його мати, Марина Забавська, жила у селі Тавільжанка Куп’янського району, яке опинилося під російською окупацією. Після зникнення зв’язку син не міг дізнатися про її долю. Коли російські війська наблизилися до села, жінка вирішила виїхати до РФ.

Щоб знайти матір, Іван вирушив до Тавільжанки як водій гуманітарного вантажу, оскільки інші машини не пропускали в прифронтову зону. У селі його затримали російські військові. Про це матері повідомили сусіди.

Протягом року жінка намагалася дізнатися про місцеперебування сина. Лише через дев’ять місяців Міноборони РФ підтвердило, що його затримали за “протидію спеціальній військовій операції”. Суд розпочав розгляд справи влітку 2024 року, засідання проходили у закритому режимі, а конкретні звинувачення не розголошувалися.

Прокуратура вимагала для українця 13 років ув’язнення.

За даними Харківської правозахисної групи, мати знайшла адвокатів, які змогли передати сину теплий одяг.

“Ваня був дуже вдячний, адже він в одному одязі пробув вісім місяців. Футболка і штани – це те, в чому його забрали. Але від допомоги адвокатів він відмовився”, – розповіла жінка, припускаючи, що сина змусили це зробити.

У листопаді їй дозволили 26-хвилинну телефонну розмову з сином.

“Я розуміла, що поряд із ним хтось є. Він заспокоював мене, питав, як там будинок. У Петербурзі він в самому чистилищі – це управління ФСБ”, – додала Марина Забавська.

За її словами, в Тавільжанці зникли й інші мирні жителі: деякі опинилися в полоні, а доля інших досі невідома.