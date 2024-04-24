Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який пропонує скасувати розподіл у навчанні для хлопців і дівчат на предметі "Захист України".

Про це повідомив автор документа народний депутат від “Слуги народу” Роман Грищук.

Цей законопроєкт, зареєстрований під номером №11092 “Про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки”, зібрав 291 голос на підтримку від депутатів.

“Прийняли в першому читанні мій законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет “Захист України” в школах”, — написав він у Телеграм.

Законопроєкт передбачає, що початкова загальновійськова підготовка проводитиметься на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають ліцензію.

Ціль — формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей з оборонної свідомості, а також ознайомлення з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Програми з навчального предмета “Захист України” будуть розроблятись та затверджуватись центральним органом виконавчої влади, що відповідає за формування та реалізацію державної політики у сферах освіти й науки, за погодженням з Міністерством оборони України.