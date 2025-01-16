Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" узяли в полон російського солдата, який виявився вихідцем із національної меншини Росії — народу ескімосів.

Про це повідомила пресслужба “Азову”.

Солдат РФ, якого звуть Василь Ятаргін, розповів, що він народився в селі Уелькаль Магаданської області Росії. За його словами, ескімоси пішли від алеутів, які колись жили в Гренландії та поширилися до Чукотки. Полонений зазначив, що на території Росії залишилося лише близько 1500 ескімосів.

Він також розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів, яких часто вважають безграмотними.

Василь Ятаргін пояснив, що добровільно пішов на війну після того, як мобілізували двох його племінників, один з яких загинув, а інший зник безвісти. Він зазначив, що не має жодної неприязні до українців і прийшов, щоб “звільнити від фашизму”.

Солдат починав службу в російській армії як оператор-навідник БМП. У жовтні 2024 року його перевели до піхоти і вже наступного дня відправили до Нью-Йорка на Донеччині, де солдати мали дістатися позицій пішки, але його кинули, і він залишився сам.

Піхотинця мали відвезти на позицію, але дорогою їх обстріляли. Вони застрягли у БМП через заклинені двері і потрапили в український полон разом з декількома солдатами.

За словами полоненого, українські військові надали їм першу допомогу і ставились до них по-людськи, що здивувало російських солдатів, які очікували на агресивне поводження.

“Ставились по-людськи, не сварились, не били, не чіпали. Просто надавали допомогу. Я ще здивувався, що як до свого, спокійно”, — каже військовополонений.

В “Азові” підкреслили, що Росія продовжує кидати все більше людей на “м’ясні” штурми, мотивуючи своє населення вбивати українців.