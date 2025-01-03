Прихильники імпічментованого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля використовують гасла "Stop the Steal", популяризовані прихильниками Дональда Трампа під час протестів проти результатів президентських виборів у США 2020 року. Учасники акцій протесту, які зібралися біля резиденції Юна рано вранці в п’ятницю, тримали англомовні плакати з цим гаслом, сподіваючись залучити увагу міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Reuters.

“Я сподіваюся, що Трамп швидко вступить на посаду і виступить проти сфальсифікованих виборів у нашій країні, а також у всьому світі, щоб допомогти президенту Юну повернутися до влади”, – заявив 71-річний учасник протесту Пьон Ін Су, тримаючи прапори США та Південної Кореї з написом “Йдемо разом”.

Юн Сок Йоль уникнув затримання в п’ятницю після того, як охорона президентської резиденції та військові заблокували виконання ордера на арешт у межах розслідування про введення короткочасного військового стану 3 грудня.

Хоча Дональд Трамп поки що не коментував ситуацію з Юном, поширення в соцмережах гасел “Stop the Steal” та мемів, схожих на ті, що використовувалися під час його кампанії, свідчить про бажання прихильників Юна знайти підтримку серед американців.

Юн Сок Йоль звинуватив Північну Корею у зломі системи Національної виборчої комісії (NEC) та поставив під сумнів результати парламентських виборів у квітні 2024 року, які закінчилися поразкою його партії. Він відправив війська для обшуків у NEC, проте не надав доказів втручання.

“Президент не той, хто міг би помилятися”, – зазначила учасниця акції протесту Со Хе Гьон, яка тримала плакат “Stop the Steal” із зображенням китайського прапора.

Вона також заявила, що китайські громадяни могли вплинути на результати виборів у країні.

NEC спростувала всі звинувачення у фальсифікаціях, наголосивши, що голосування проводилося за допомогою паперових бюлетенів і жодного доказу злому не було.

Деякі прихильники Юна залишалися біля президентської резиденції всю ніч за температури нижче нуля, скандуючи “Недійсний імпічмент”. Чимало учасників акцій використовували американські прапори, які часто з’являються на протестах консерваторів у Південній Кореї.

Юн Сок Йоль неодноразово порівнював свої дії з політичною риторикою Трампа, зазначаючи, що діяв задля захисту країни від внутрішніх і зовнішніх ворогів.