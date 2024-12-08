Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що нещодавні події у Сирії демонструють можливість перемогти Росію в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Литви, новини із Сирії переконливо доводять: Росію можна здолати.

“Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися “ведмедя” в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос”, – заявив литовський дипломат.

Схожу думку висловив й прем’єр Чехії Петр Фіала. За його словами, ставка сирійського диктатора Башара Асада на Росію не виправдала себе. Він побажав Сирії “стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів”.

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга також висловився щодо краху режиму правління диктатора Сирії Башара Асада. На його думку, така доля спіткає кожного диктатора, який зробить ставку на Володимира Путіна.