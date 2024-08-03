Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Зазначається, що у суботу ворог скинув одну міну на територію Новослобідської громади, а також завдав атаки FPV дронами (4 вибухи).

Постраждали також Краснопільська громада – з території РФ було здійснено атаку FPV дронами (1 вибух), Дружбівська громада – ворог бив з артилерії (5 вибухів), Шалигинська громада – були артилерійські обстріли (10 вибухів) та інші, зокрема:

Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухового пристрою (4 вибухи), артобстріл (7 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів), атаку FPV дронами (1 вибух).

Миропільська громада: ворог наніс авіаудар – пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (8 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар – пуски КАБ (2 вибухи), танковий обстріл (3 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).

Великописарівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано атаку FPV дронами (1 вибух).

Середино-Будська громада: з території рф здійснено атаки FPV дронами (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).

Нагадаємо, тиждень тому речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко казав, що попри щоденні ворожі обстріли Чернігівської, Сумської та Харківської областей, активних переміщень окупантів поблизу українського кордону не фіксується.