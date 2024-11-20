Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної ради України.
За законодавчу ініціативу №12057 проголосували 305 народних депутатів. Документ передбачає, що після звільнення зі служби прикордонники автоматично зараховуватимуться до запасу ЗСУ.
Окремо визначено, що військові, які працювали в розвідувальних органах, що відповідають за охорону державного кордону, будуть включені до запасу саме цих розвідувальних структур.
Зазначається, що цей закон дозволяє усунути колізії між нормативними актами, що регулюють ведення військового обліку, та законодавством про Державну прикордонну службу України.
Зміни сприятимуть підвищенню ефективності роботи військового обліку і врегулюють правові аспекти, які раніше викликали суперечності.
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