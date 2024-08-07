Прикордонні загони мають право встановлювати додаткові обмеження на перебування в прикордонній смузі та перевіряти документи у громадян.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Прикордонні загони мають право запроваджувати додаткові режимні обмеження в межах прикордонної смуги та контрольованих районів, враховуючи ситуацію на своїх ділянках.

Ці обмеження можуть діяти в різних регіонах, таких як Закарпаття, Чернівецька область та південні регіони. Демченко рекомендує ознайомитися з цими обмеженнями заздалегідь, щоб уникнути непорозумінь щодо вимог прикордонників щодо документів.

«Чоловікам від 18 до 60 років крім паспорта при собі треба мати військово-обліковий документ, коли вони перебувають або у контрольованому прикордонному районі, або в межах прикордонної смуги. При цьому військово-обліковий документ може бути як в електронній, так і в паперовій формі», – нагадує речник ДПСУ.

Прикордонна смуга має ширину 5 км уздовж державного кордону, а контрольовані прикордонні райони можуть бути значно ширшими. Нещодавно чоловікам призовного віку в цих районах необхідно мати військово-обліковий документ.