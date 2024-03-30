Про це повідомила ДПСУ.
Йдеться про населені пункти Шабельне, Піщане та Дегтярне. Територія цих сіл замінована, а через постійні обстріли — непридатна для проживання.
На опублікованому відео видно багато зруйнованих будинків, над кількома з них військові піднімають українські прапори.
«Проте прикордонники бригади Гвардії наступу Сталевий кордон контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце», — додали прикордонники.
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