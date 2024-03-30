Про це повідомила ДПСУ.

Йдеться про населені пункти Шабельне, Піщане та Дегтярне. Територія цих сіл замінована, а через постійні обстріли — непридатна для проживання.

На опублікованому відео видно багато зруйнованих будинків, над кількома з них військові піднімають українські прапори.

«Проте прикордонники бригади Гвардії наступу Сталевий кордон контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце», — додали прикордонники.

Карта DeepState

  • Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті: у кінці березня РФ окупувала ще два селища.
  • Загроза наступу на Харків: оцінка командування та настрої містян.
  • Сирський: якщо росіяни рушать до Харкова, він стане для них фатальним містом.