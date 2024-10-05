Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що 25-річного правопорушника з Києва знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого після того, як він пробув у лісі понад пів доби. Згодом чоловік зізнався, що знайшов через соцмережі посередника, який за 2000 доларів погодився допомогти йому дістатися за кордон.
“Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді й під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу”, – розповіли у Держприкордонслужбі.
Коли прикордонники знайшли ухилянта у лісі, той був знесилений та переохолоджений. Він розповів, що сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів. Йому надали необхідну допомогу, сухий одяг та нагодували. Тепер чоловіку доведеться відповісти у суді за спробу незаконного перетину державного кордону.
- Затримали юриста, який за $10 тисяч переправляв чоловіків за кордон
- На Вінничині затримано посадовця за переправлення військовозобов’язаних за кордон
- Український блогер Паша Бумчик втік з України пішки через кордон з Румунією