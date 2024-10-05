Прикордонники відділу «Новоселиця» на Закарпатті розшукали молодого чоловіка, який хотів нелегально перетнути кордон зі Словаччиною, але втратив орієнтир та заблукав у горах. Він сам зателефонував на «гарячу лінію» Держприкордонслужби та попросив про допомогу.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що 25-річного правопорушника з Києва знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого після того, як він пробув у лісі понад пів доби. Згодом чоловік зізнався, що знайшов через соцмережі посередника, який за 2000 доларів погодився допомогти йому дістатися за кордон.

“Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді й під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу”, – розповіли у Держприкордонслужбі.

Коли прикордонники знайшли ухилянта у лісі, той був знесилений та переохолоджений. Він розповів, що сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів. Йому надали необхідну допомогу, сухий одяг та нагодували. Тепер чоловіку доведеться відповісти у суді за спробу незаконного перетину державного кордону.