Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в етері національного телемарафону.

“Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження. На щастя, на даний момент цю атаку прикордонники відбили. На місце (події — ред.) відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість“, — сказав він.

Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.