Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ викрили прикордонники, які одразу відкрили вогонь на ураження.

Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, Національної гвардії та Збройних сил України, зокрема були залучені артилерійські розрахунки. Ворог відступив, ідеться в повідомленні.