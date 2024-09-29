Організатор схеми затриманий і перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За її інформацією, на Одещині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях».

Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків.

У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.