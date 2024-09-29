Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За її інформацією, на Одещині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях».
Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків.
У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.
Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.
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