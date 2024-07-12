Державна прикордонна служба України ввела тимчасову заборону на відвідування гір-двотисячників Піп Іван і Бребенескул, а також понад 20 інших популярних туристичних маршрутів у межах Зеленської і Білоберезької громад Верховинського району Івано-Франківської області.

Про це йдеться у додатку до наказу 31 прикордонного загону, який оприлюднили на сайті ДПСУ 10 липня.

Документ датований 23 травня 2024 року і передбачає заборону на в’їзд у прикордонну смугу завширшки 5 км із метою туризму, відпочинку чи рибальства. Йдеться, зокрема, про відвідування туристичних маршрутів: урочища Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель, полонини Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки, гір Чавчин, Смотрин, Вухатий Камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожижевська, Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнієв, озера Марічайка та Кривопільського перевалу.

У цій зоні також забороняється:

рух транспорту під час комендантської години (крім осіб, які їдуть за кордон, і водіїв вантажівок зі сфери мультимодальних перевезень);

скупчення понад двох транспортних засобів та зупинка довше 20 хвилин на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком технічних несправностей та транспортних засобів, якими керують місцеві мешканці);

рух дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону;

водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів підвозити в прикордонну смугу та вивозити з неї осіб, які не мають дозволів від ДПСУ;

полювати, перевозити в транспортних засобах зброю та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів;

використовувати прилади нічного бачення, тепловізійну техніку, радіостанції, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобів спеціального призначення;

використовувати та здійснювати польоти легкомоторних безпілотних літальних апаратів до закінчення режиму воєнного стану;

перебувати особам на відстані ближче 5 км до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу ДПСУ (крім людей, залучений до сільськогосподарських робіт, і тих, хто перебуває на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування).

Обмеження не поширюються на працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб і медиків швидкої допомоги.